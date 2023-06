Bologna, 85 chili di cocaina nel camion: arrestato corriere

del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna a perquisire il camion, ritrovando 85 chili di cocaina nascosta nei vani porta oggetti e in altri nascondigli creati di proposito. Nei guai è finito il conducente dell'auto-articolato, che è stato arrestato.

Il tutto è avvenuto di mattina quando i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fermato l'auto-articolato all'uscita dell'Interporto. Durante il controllo sulla corrispondenza tra la la documentazione commerciale e la merce trasportata, principalmente insaccati e surgelati, i finanzieri hanno notato che il conducente del mezzo, titolare di una ditta individuale del Sud Italia che opera nel settore dei trasporti, era particolarmente nervoso, soprattutto quando i militari si avvicinavano alla cabina di guida.

Questo comportamento ha attirato l’attenzione dei finanzieri, i quali hanno proceduto a ispezionare il veicolo dopo aver verificato la presenza di precedenti penali sul conto dell'uomo. L’intuizione dei militari ha permesso di trovare, opportunamente nascosti nei vani porta oggetti e in altri spazi appositamente creati, settantasette involucri scuri avvolti nel cellophane, oltre a circa duemila euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che la sostanza ritrovata era cocaina, per un peso complessivo di 85 chili, che avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro una volta immessa sul mercato. La droga è stata sequestrata, così come i duemila euro e l'auto-articolato, mentre l'uomo è stato arrestato.