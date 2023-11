Bologna com’era: Rizzoli, Minerva e le altre librerie ormai sparite

Fra le altre librerie scomparse c’era la Libreria Internazionale Rizzoli, presente in via Rizzoli nella torre Ramponi fin dal 1923. I suoi locali passarono a Benetton cui fu imposto di mantenere gli scaffali originali. Non si può dimenticare la libreria Parolini in via Ugo Bassi che regalava ai clienti simpatici segnalibri, la Libreria Veronese, sotto il Voltone dei Caccianemici, specializzata in libri antichi e rari nata come libreria ambulante nel 1888 in occasione dell’Ottavo Centenario dell’Università di Bologna e chiusa nel 2012. Mentre la libreria Zanichelli esiste ancora, ma con altra proprietà, vorrei ricordare la libreria Minerva di via Castiglione 13-15 (foto), chiusa da lustri. Per chi come me ha frequentato il Liceo Galvani era la libreria di riferimento: grande, organizzata, sempre aggiornata, ben gestita da Callisto Sarti, con ottimi commessi.

Marco Poli