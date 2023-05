Bologna: morto Giovanni Padovan, addio al re dei profumi

Bologna, 1 maggio 2023 – Si è spento all'alba del primo maggio Giovanni Padovan: aveva 84 anni e inventò nel 1990, insieme alla moglie Lia, la profumeria di ricerca a Bologna, ma anche in Italia. La sua Antica Profumeria al Sacro Cuore di Bologna continua ad essere anche oggi uno dei punti di riferimento a livello italiano e internazionale.

Chi ha conosciuto Giovanni Padovan sa che era insieme un leone (nato nell'agosto del 1938, ci teneva tanto al suo segno zodiacale) e un sognatore. Ma un sognatore concreto. Dopo tanti anni trascorsi nell'abbigliamento decise 33 anni fa, insieme a sua moglie, di trasformare la profumeria in una sorta di laboratorio sperimentale di ricerca.

Eccellenza, ricerca appunto e qualità le tre parole d'ordine in famiglia: nacque così l'Antica Profumeria Al Sacro Cuore, prima in Galleria Falcone Borsellino e poi dal 2017, in via dei Fusari, a poche decine di metri, sempre in centro e nel cuore di Bologna, una città dove Padovan ha vissuto, intensamente, la sua vita professionale e familiare.

Vendeva i cosiddetti profumi di nicchia, ma guai a chiamarli così con lui. Giovanni chiedeva e anche pretendeva un altro termine: ricerca. Sì, sempre ricerca, quasi come un'ossessione. Diceva: 'Un percorso di ricerca, di passione, di umanità, di tensione verso sempre nuovi obiettivi'.

Il profumo come metafora della vita. Uno sguardo al futuro, sempre, fortificati dal presente e dal passato. 'Se ci guardiamo alle spalle – amava anche ripetere - vediamo il nostro domani'.

Era un sognatore, Padovan, sì, ma forse anche un visionario che fino a pochi mesi fa, fino quando cioè la malattia non l'ha cominciato a piegare definitivamente, cercava sempre qualcosa di nuovo e di bello per la sua creatura, l'Antica Profumeria al Sacro Cuore.

Alla soglia degli 80 anni si buttò in un'avventura tosta, il nuovo negozio: cambiò look alla profumeria, dallo stile classico di galleria Falcone Borsellino passò a quello moderno, quasi avveniristico, di via dei Fusari. Osò, parecchio. Soldi, beghe, pensieri, traslochi. In tanti gli dicevano: 'Ma chi te lo fa fare?'. E lui, all'inizio ridendo, ma poi quasi arrabbiandosi ti spiegava: 'Noi dobbiamo stare in questa vita'. Un'evoluzione, forse una rivoluzione, quasi perenne.

Inutile dire che alla corte di Giovanni Padovan e dei suoi profumi è passata tutta Bologna, ma non solo Bologna: dai più importanti 'nasi' del mondo, ai grandi marchi, ai distributori più rinomati.

E i clienti, ovviamente. Lucio Dalla era innamorato del Sacro Cuore, abitava lì a due passi. Inventò anche un progetto con Giovanni che amava fra l'altro costruire fragranze personalizzate per i suoi clienti. Si piacevano molto l'artista e il profumiere. Padovan era diventato amico anche di Sinisa Mihajlovic. Al primo incontro il compianto mister gli chiese: 'Cerco un profumo ignorante'. Ignorante, parola testuale. Giovanni lo capì al volo e glielo trovò. Sinisa continuò a frequentare la profumeria praticamente fino all'ultimo. Destino atroce e beffardo: una malattia molto simile ha ucciso il campione del calcio e quello della ricerca profumata.

Padovan si è spento circondato dall'affetto dei suoi familiari: la moglie Lia, i figli Beatrice e Gian Luca, da anni residente in Brasile e corso nelle ultime ore al capezzale del padre, e l'adorato nipote Elia.