Bolognina e San Donato, fermati due spacciatori con 30 grammi di cocaina

Altri due arresti della Squadra Mobile (nella foto, il dirigente Roberto Pititto) per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. I controlli degli agenti si sono concentrati in via della Liberazione prima e in via Mondo poi, a seguito di diverse segnalazioni da parte di residenti sulla presenza di spacciatori in entrambe le zone. Nel primo caso, l’arresto riguarda un cittadino marocchino di 34 anni trovato in possesso di 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. Non solo, il pusher aveva con sé anche 350 euro in banconote di piccolo taglio proventi dell’attività di spaccio. All’arrivo degli agenti, il trentaquattrenne – senza fissa dimora, irregolare sul territorio e già gravato da precedenti specifici – ha opposto resistenza ferendo i poliziotti, fortunatamente non in maniera grave, motivo per cui l’accusa nei suoi confronti, oltre alla cessione ai fini di spaccio, è anche quella di resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio si è verificato in via Mondo, all’angolo con il passaggio pedonale del parco Penazzi: l’arresto riguarda un cittadino tunisino di 31 anni, anche in questo caso irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Gli agenti intervenuti sul posto hanno notato lo spacciatore mentre stava vendendo la droga a un cliente all’interno del parco. Fermato poco dopo nelle vie limitrofe, il trentunenne è stato trovato in possesso di 39 palline di cocaina per un peso totale di 15 grammi e 210 euro in contanti. In questo caso, gli agenti hanno fermato anche l’acquirente che ha confermato la cessione riferendo di essere un consumatore abituale che già in altre occasioni aveva comprato la droga dal pusher (di solito 0,40 grammi al costo di 20 euro). Il trentunenne era già stato più volte arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

c. c.