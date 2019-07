Bologna, 11 luglio 2019 - ‘Ciao Bruno. Grazie di tutto’. Con queste poche parole che, però, raccontano tutto, la Fiom Cgil di Bologna annuncia la scomparsa dello storico leader Bruno Papignani. Nato a Vergato 65 anni fa, Papignani è stato protagonista di moltissime vertenze che hanno riguardato le imprese metalmeccaniche dell'Emilia-Romagna. Quindici giorni fa aveva rilasciato una lunga intervista al Carlino in cui raccontava i suoi trent’anni a difesa delle tute blu.

Dopo un passato da saldatore e trentadue anni da sindacalista della Fiom di cui 8 da segretario bolognese e 7 da segretario regionale, Papignani, il 9 maggio scorso, aveva lasciato ogni incarico nel sindacato dei metalmeccanici di via Marconi. La sua nuova (breve) battaglia era l’Apfp, associazione pazienti fibrosi polmonare di cui era affetto dal 2013. Da dicembre era ricoverato al Sant’Orsola dove non passava giorno senza che passasse il segretario generale Cgil Maurizio Landini, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’arcivescovo Matteo Zuppi o big degli industriali come Alberto Vachci e Maurizio Marchesini.