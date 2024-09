Cadriano conquista il medico di base

Che sia davvero giunta al lieto fine la vicenda del medico di base di Cadriano? Stando all’amministrazione comunale pare di sì, perché è in arrivo il medico tanto atteso. Così dichiara il Comune: "Da lunedì, 2 settembre, la frazione di Cadriano avrà nuovamente un medico di base che farà ambulatorio tutti i giorni. Sarà la dottoressa Alessandra Areni, specializzata in medicina interna e con una lunga esperienza come medico ospedaliero. Riceverà i pazienti: al mattino il lunedì (8.00-12.30), mercoledì (8.30-10.30) e venerdì (8.00-12.30), al pomeriggio il martedì (16.30-19.00) e il giovedì (16.30-18.30). Per le visite, che si svolgeranno nell’ambulatorio in via Cadriano 45/b, sarà sempre necessaria la prenotazione". L’incarico del nuovo medico è provvisorio fino alla definizione del medico titolare definitivo.

"Dopo tanti anni di carriera in ospedale ho sentito il desiderio di ritornare a fare ciò con cui avevo iniziato: il medico di base – spiega la dottoressa Alessandra Areni –. Mi piace il rapporto diretto con i pazienti e credo fosse arrivato il momento di cambiare nella mia esperienza professionale. Mi piacciono le sfide, così mi sono lanciata. Sono bolognese e ho sempre lavorato in provincia, pur non conoscendo la realtà di Granarolo e di Cadriano in particolare, credo si potrà svolgere un servizio utile per i pazienti e appagante dal punto di vista umano". Per poter essere seguiti dalla Areni è necessario sceglierla come nuovo medico di base, solo a partire da domenica 1° settembre, utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico o recandosi di persona allo sportello dell’anagrafe sanitaria presso il Cup del Poliambulatorio al Borgo Servizi. Altra importante novità: dal 3 settembre la farmacia di Cadriano effettuerà il servizio Cup martedì mattina e venerdì pomeriggio.

z. p.