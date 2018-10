Bologna, 6 ottobre 2018 - Tensione a Cagliari, nel pre partita di Cagliari-Bologna. Due scaramucce tra le due tifoserie, hanno contraddistinto le ore precedenti alla gara in programma alle 15 alla Sardegna Arena. Una nei pressi del centro, l'altra vicino allo stadio.

In entrambi i casi supporter del Bologna stavano uscendo dal ristorante e hanno incrociato quelli sardi: insulti e spintoni prima di venire alle mani. Nei pressi della Sardegna Arena sono dovuti intervenire le forze dell'ordine per separare i tifosi. Il bilancio è di un ferito lieve, allo stato attuale non risultano fermati nè persone che siano dovute ricorrere alle cure mediche.