Camst, bilancio 2023 col sorriso

Camst group sorride approvando i numeri del 2023, in assemblea dei soci a Bologna. Il bilancio d’esercizio 2023 del colosso cooperativo di ristorazione e facility registra un ritorno di fatturato a livelli pre-pandemia, con ricavi di 887 milioni per il gruppo (+54 milioni sul 2022) e un volume di pasti prodotti di 85 milioni. La Camst ha chiuso in utile il bilancio con 568 milioni di ricavi e una crescita di 34 milioni sull’esercizio 2022, con un patrimonio netto di 169 milioni. Sono "risultati che confermano un andamento positivo anche per i primi mesi dell’anno in corso", segnalano da Camst, con un aumento del margine operativo del 20%. È "un risultato che è stato possibile anche grazie al lavoro sinergico di 11.201 dipendenti di Camst group e10.494 dipendenti Camst cooperativa", evidenzia la coop da oltre 10mila soci. "Un bilancio in positivo che avvalora anni di scelte votate al consolidamento, nonostante le difficoltà congiunturali", commenta il presidente Francesco Malaguti. Cruciale anche lo sviluppo del segmento del catering per i grandi eventi, a partire dalla storica collaborazione con il Bologna Fc 1909.