Blackout in una clinica veterinaria durante gli interventi, salvati cani e gatti

Molinella (Bologna), 14 dicembre 2024 – Intervento salvifico, quello di ieri mattina a Molinella da parte degli agenti della Polizia Locale, e del loro generatore, dopo che, in un centro veterinario, era improvvisamente saltata la luce. Sul tavolo operatorio, già incisi, c’erano due animali da compagnia, altri due erano già sotto sedazione. E senza corrente non sarebbero sopravvissuti.

Era metà mattina quando, a causa di un distacco di corrente, nel centro veterinario Vanni e Benetti di via Matteotti, a Molinella, è improvvisamente mancata la luce. L’équipe del centro medico si stava apprestando ad operare due animali, mentre altri due erano già sotto anestesia. Tutte operazioni impossibili da continuare senza elettricità, ma che i medici veterinari erano obbligati a portare a termine per salvare la vita ai pazienti a quattro zampe.

Ed è stato in quel momento che il comando della Polizia Locale, capitanato da Giuliano Corso, ha ricevuto una richiesta di aiuto, al centralino, da parte dell’ambulatorio di via Matteotti. Gli agenti della Locale, senza temporeggiare, hanno caricato sull’auto di servizio il generatore di emergenza in dotazione al comando e si sono recati in via Matteotti.

Tra loro due agenti specializzati nell’utilizzo di questo macchinario. Come spiega il comandante Corso, fiero dei suoi agenti: “Avendo la potenza di un solo kilowatt questo nostro generatore poteva alimentare solo un numero ristretto di macchine. Insieme ai veterinari sono stati scelti gli apparecchi fondamentali da tenere ‘in vita’, tutto il resto è stato tenuto staccato di modo da non consumare la potenza del generatore. Questo ha permesso ai medici di continuare le operazioni in corso, e la sedazione, fino a che non è tornata la corrente elettrica, un’ora dopo”.

“Hanno messo cartelli giorni fa dicendo che avrebbero fatto interventi alla linea elettrica – racconta il dottor Benetti, uno dei titolari –. Come di prassi hanno inserito una serie di numeri civici a cui sarebbe andata via la corrente. Tra questi numeri non eravamo presenti noi e men che meno la banca a fianco, eppure mentre stavamo sterilizzando un gatto e operando un cane la corrente è saltata. Lo stesso è successo alla filiale bancaria. Per fortuna i vigili ci hanno aiutato, in pochi minuti arrivando con un generatore e agenti esperti in materia. Sono stati magnifici e ci hanno salvato. Noi e gli animali. Speriamo, però, che tutto questo non accada mai più”.