Caos da segnaletica stradale. Tutte le stranezze di via Murri

Vorrei segnalare dei problemi relativi alla segnaletica stradale in via Murri, tenendo conto anche del piano della Nuova Mobilità, il quale ha classificato la suddetta strada come pericolosa. Vorrei inoltre mettere in evidenza il fatto che in un tratto di circa tre chilometri, ossia da Porta S.Stefano a via Molino Parisio, ci siano dieci semafori di cui un T.RED, quindi uno ogni 200 metri.

Fulvio Boschi