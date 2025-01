Carceri, cure sanitarie e psichiatriche: stanziati 18 milioni

Potenziare l’assistenza sanitaria e psichiatrica delle persone detenute. E rafforzare le azioni di contrasto e cura delle tossicodipendenze e alcoldipendenze nelle carceri. La Regione assegna alle Ausl oltre 18 milioni per la prevenzione e l’assistenza dei detenuti, di cui 7,2 milioni provenienti dal Fondo sanitario regionale e 10,8 milioni da quello nazionale. Le risorse sono ripartite in base alla popolazione detenuta al 31 dicembre 2023. Dei 18,1 milioni complessivi, 16,9 milioni sono destinati alla sanità penitenziaria per finanziare servizi di cura e assistenza sanitaria per i detenuti; 510mila euro serviranno a sostenere interventi per il contrasto e la cura delle tossicodipendenze e alcoldipendenze e 660mila euro saranno assegnati alle Atsm di Reggio Emilia e Bologna, le Articolazioni tutela salute mentale, che operano all’interno delle case circondariali per i pazienti detenuti bisognosi di assistenza psichiatrica.