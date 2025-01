"Carceri, servono amnistia e indulto"

"Di fronte all’attuale situazione delle carceri, auspichiamo con forza l’adozione di provvedimenti risolutivi come amnistia e indulto e il più ampio ricorso alle misure alternative al carcere, con la speranza che la politica non continui a mostrarsi sorda e cieca di fronte a questa inaccettabile emergenza, è necessario intervenire il piu’ rapidamente possibile". Così il Direttivo e l’Osservatorio ‘diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della Libertà’ della Camera Penale di Bologna ‘Franco Bricola’, dopo il terzo decesso in tre giorni in regione, avvenuto nel carcere della Dozza, dove un detenuto 40enne di origine pakistana si è accasciato ed è morto.