Code e ambulanza bloccata in centro a Bologna: chiusa via De' Carbonesi per il nuovo cantiere / Video

Bologna, 17 aprile 2025 – Mattinata di caos lungo via Farini e via D'Azeglio a causa dei lavori appena iniziati su via De' Carbonesi e via Barberia. Decine di auto, motorini e bus, arrivati all'incrocio con via D'Azeglio, si sono trovati alla propria sinistra il cantiere appena iniziato lungo via De' Carbonesi e quindi l'impossibilità di transitare in un'arteria importante del centro storico. I lavori "urgenti" servono per sistemare i basoli in pietra della pavimentazione, danneggiati dalle forti piogge di questi anni e dal transito di (tanti) mezzi pesanti.

Così, il Comune ha scelto il ponte di Pasqua e della Liberazione per programmare questi lavori, con conseguente interruzione della viabilità. La strada, infatti, rimarrà chiusa fino al 27 aprile, ed è tanta anche la rabbia di cittadini e commercianti di quest'area, stupiti dalle lunghe code di questa mattina: "La strada ha subito dei lavori molto incisivi soltanto due anni fa. Evidentemente sono stati fatti male se c'è stato già bisogno di intervenire nello stesso tratto".

Code e auto ferme per i lavori in via de' Carbonesi (Foto Schicchi)

I cittadini aiutano a far passare un’ambulanza

Assenti questa mattina i vigili, così i cittadini, durante il transito di un'ambulanza, si sono riversati in strada per aiutare il transito del mezzo, spostando i cartelli e permettendo al traffico di scorrere maggiormente.