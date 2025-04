Topi morti nel laboratorio alimentare di catering, sequestrati 150 chili di alimenti

Bologna, 17 aprile 2025 - Due ratti morti, escrementi, alimenti freschi e conservati scaduti. È solo parte di quanto hanno rinvenuto i carabinieri del Nas di Bologna in un laboratorio alimentare specializzato in banchetti e catering per cerimonie o eventi durante un controllo in provincia.

Sono state numerose le criticità rinvenute dai militari dell'Arma tra cui scaffalature metalliche arrugginite e sporche, derrate alimentari poggiate direttamente a terra, spesso in confezioni lasciate aperte ed esposte alle minacce infestanti.

Come se non bastasse all'interno del deposito alimenti è stata evidenziata una pesante infestazione da parte dei topi. Infatti, oltre alla presenza di numerosi escrementi sotto una delle scaffalature del magazzino, i Nas hanno trovato due grossi ratti morti.

A questo si aggiunge il fatto che sono stati ritrovati importanti quantitativi di alimenti, freschi e conservati, come mozzarelle, burro, formaggi, spezie e additivi, già scaduti. I carabinieri hanno anche rilevato che l'azienda aveva avviato la produzione di conserve di frutta e verdure (confetture, sottolio, sottaceto) in vasetti di vetro con tappo metallico, sottoposte a pastorizzazione, senza la preventiva esecuzione di un’adeguata valutazione del rischio legato anche al potenziale sviluppo di patogeni come il Botulino ed in assenza di una dedicata procedura Haccp.

I militari hanno così sequestrato circa 150 chili di alimenti e conserve scadute, per un valore di cinquemila euro. Sono state inoltre elevate sanzioni per un totale di quattromila euro e a seguito dell'intervento dell'Ausl il laboratorio, del valore complessivo di circa 300mila euro, è stato sospeso almeno fino al superamento delle gravi criticità riscontrate.