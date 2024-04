Carnevale, raccolta di firme per l’Unesco

A partire da domani sarà possibile firmare il proprio consenso libero e informato per sostenere l’iscrizione del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto all’Unesco. "I Comuni di Persiceto, Cento, Fano, Acireale, Avola, Foiano, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania – dice Andrea Angelini, presidente dell’Associazione carnevale Persiceto – hanno dato il via all’iter che porterà la candidatura dei loro carnevali storici all’Unesco per ottenere il prestigioso riconoscimento di ‘Patrimonio culturale immateriale’. Il primo atto formale di questo percorso è stata la firma di un documento di intenti, il ’Memorandum of understanding’, sottoscritto dai nove sindaci aderenti".

"Ora il percorso – aggiunge il presidente Angelini – prevede la raccolta firme, a cui non c’è un limite, di consenso libero e informato per sostenere l’iscrizione alla lista rappresentativa del ‘Patrimonio culturale immateriale Unesco’". La lettera di consenso libero e informato può essere sottoscritta da tutti: privati cittadini e associazioni. "Il Carnevale storico di Persiceto – continua il sindaco Lorenzo Pellegatti – possiede una tradizione ultracentenaria con una caratteristica unica: ‘lo spillo’. E ha una storia caratterizzata da artigiani e da associazioni che si tramandano nel tempo spirito, arte e sapere. Queste caratteristiche hanno fatto sì che la manifestazione si sia radicata fortemente arrivando a far diventare il Carnevale un aspetto della nostra identità culturale. Una tradizione, aperta alle nuove generazioni e che vuole essere conosciuta e apprezzata da un pubblico sempre più ampio".

Chi vuole lasciare la propria sottoscrizione può farlo all’Urp del municipio di San Giovanni il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 8,30 alle 18,30; oppure al centro civico di San Matteo della Decima, in via Cento, primo piano, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e allo sportello di accoglienza turistica di San Giovanni, nell’edificio ex Arte meccanica, in via Cento, da martedì a sabato dalle 10 alle 12,30 e domenica dalle 9 alle 12,30.

In occasione di eventi lo sportello prolunga gli orari anche nel pomeriggio. "Proprio con gli obiettivi di conservare il patrimonio culturale immateriale tramandandolo e cercando di valorizzarlo – aggiunge il primo cittadino –, abbiamo subito risposto positivamente all’invito del Comune di Fano. Il cammino intrapreso mira anche a far conoscere questi importanti carnevali storici oltre i confini locali, puntando ad una riconoscibilità alta e qualificata".

Pier Luigi Trombetta