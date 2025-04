Caserma di Decima, pronti progetti e terreno

Una nuova caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima. Lo ha annunciato il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti (nella foto). "Tra i principali interventi che abbiamo programmato all’interno del bilancio comunale di quest’anno – dice il primo cittadino – voglio ricordare in particolare la costruzione della caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima, un obiettivo che stiamo perseguendo con determinazione ormai da alcuni anni. Il Comune ha recentemente preparato degli elaborati progettuali per un nuovo fabbricato da destinare a caserma, che a febbraio scorso sono stati approvati dal Comando generale dell’Arma".

"Il lotto su cui sorgerà il nuovo edificio è di proprietà comunale e si trova in via Giovanni Poggeschi – prosegue il primo cittadino –. Qui verrà realizzata una struttura funzionale con una stazione cosiddetta ’base’, dotata sia di spazi principali che di quelli destinati alle attività di supporto. Questo è indubbiamente un progetto di straordinaria importanza per il presidio del nostro territorio e che va inserito nell’ambito delle tante azioni portate avanti a favore della sicurezza urbana". La questione della stazione dell’Arma a Decima è un tema molto sentito dai cittadini. E la notizia della realizzazione di un nuovo edificio da destinare ai carabinieri sarà presa certamente con favore dai residenti. Perché la caserma c’era sempre stata nella popolosa frazione, poi per varie vicissitudini anni fa ha dovuto chiudere. Ed era rimasto solamente un presidio dei carabinieri all’interno del centro civico. "La nostra amministrazione comunale – sottolinea il sindaco – ha sempre posto tra gli obiettivi principali il tema della sicurezza, sostenendolo con molteplici attività. In questa direzione abbiamo attivato il progetto degli assistenti civici e quello dei gruppi di controllo di vicinato, a cui si è affiancata la nascita della consulta della legalità, sicurezza e della cittadinanza responsabile. Abbiamo riportato il servizio di polizia locale all’interno del nostro Comune, e il personale è passato in pochi anni da dieci a venticinque unità".

"Continuiamo a implementare la videosorveglianza – conclude Pellegatti –, che spazia dalle telecamere semplici a quelle di lettura targhe. Con la caserma dei carabinieri di Persiceto abbiamo collaborato alla nascita della ’Stanza rosa’ per l’ascolto di donne e minori vittime di violenza. Col locale comando di Polizia di Stato abbiamo organizzato incontri e prodotto materiale informativo con consigli utili per prevenire reati, quali furti e truffe, soprattutto nei confronti di soggetti fragili".

p. l. t.