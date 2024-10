Castel Maggiore, la conta dei danni. Sono inagibili 15 case e 19 imprese

Sono quindici le abitazioni inagibili, con quattordici persone evacuate ancora ospitate in hotel. E 19 le aziende pesantemente danneggiate.

E’ questo, per ora, il conteggio dei danni a Castel Maggiore, in seguito all’alluvione del 19 ottobre. Quel sabato sera il Navile ha esondato nel borgo storico del Comune, in località Castello. L’acqua ha continuato a crescere fino all’alba, "con livelli molto superiori a quelli di maggio 2023 – sottolinea l’amministrazione – tanto che in via Albertina i soccorsi hanno potuto trarre al sicuro poche persone a causa della forza delle acque che rendeva rischiosa l’evacuazione coi gommoni, anche per la presenza di bambini".

A Trebbo di Reno è esondato invece il Ghisiliera, perchè la piena del Reno ha impedito lo scarico delle acque, allagando cantine e garage. Anche il Savena Abbandonato ha creato problemi in altre zone. Negli alberghi sono state accolte 22 persone evacuate, mentre altri rimasti si sono sistemati da parenti e amici. Il centro pasti comunale è stato aperto per predisporre cibo caldo. Dopo i primi interventi con le idrovore, sono stati oltre 300 i volontari, in larga parte giovani, impegnati nei giorni seguenti nelle attività di pulizia dal fango di strade e locali, ma anche per gestire il punto ristoro e ascoltare le esigenze dei residenti. In via Albertina e piazza Martiri, in particolare, sono stati sostituiti tutti i contatori e la corrente elettrica è tornata solo il martedì seguente. Le operazioni di pulizia e ripristino si sono concluse nella giornata di giovedì.

Il Comune di Castel Maggiore ha stanziato in via d’urgenza 27.000 euro per le prime spese di soccorso della popolazione e ripristino dei luoghi. In collaborazione con l’Unione Reno Galliera è stato anche attivato uno sportello per l’assistenza sociale e psicologica. Oltre 11.800 euro inoltre sono stati donati sul conto corrente attivato dall’amministrazione. "Ringrazio di cuore ancora una volta tutte le persone accorse per dare una mano – afferma il sindaco Luca Vignoli – perché se lo scenario è così cambiato in pochi giorni fa è anche grazie a loro".