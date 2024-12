Cesare Ragazzi è morto a 83 anni ucciso da un malore a Bologna

Bologna, 28 dicembre 2024 – Ieri sera, per un malore improvviso è morto Cesare Ragazzi, il noto imprenditore e personaggio televisivo diventato famoso dagli anni Settanta per l'invenzione e la promozione pubblicitaria di una protesi tricologica, ovvero un trapianto non invasivo che veniva applicato direttamente sul cuoio capelluto, attraverso un nastro apposito: lui stesso l’ha definito ‘un parrucchino di capelli naturali’.

Una carriera partita da una cantina di Bazzano, oggi capoluogo di Valsamoggia col suo primo laboratorio, nel 1968. Fino al 2009, anno in cui la società da lui fondata fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna, aveva aperto ottanta centri in Italia ed otto all'estero. Il suo saluto: "Salve! Sono Cesare Ragazzi” è diventato un marchio di fabbrica, ma anche una battuta di spirito entrata nel lessico nazionale. Lascia la moglie Marta e tre figli: Nicola, Simona e Alessia.