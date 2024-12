Chioschi in disuso, ecco il futuro

Da baracchini per la vendita di prodotti vari a luoghi per ospitare rassegne culturali, laboratori per bambini, conferenze, spettacoli, eventi di sensibilizzazione su acquisti e consumi sostenibili: nuova vita per alcuni chioschi presenti nei mercati rionali della città (in via Albani, Mazzoni,Toscana e Cirenaica) ma inutilizzati da tempo, che il Comune ha deciso di acquisire e rimettere in funzione "nell’ottica della rigenerazione urbana, della lotta agli sprechi e della creazione di servizi per la cittadinanza ed i turisti" spiega l’amministrazione. Si tratta di chioschi letteralmente "abbandonati" dai proprietari, aveva segnalato recentemente in commissione la dirigente del settore Economia di Palazzo D’Accursio, Pierina Martinelli, spiegando che negli anni diversi proprietari “si sono resi irreperibili, sono andati via, alcuni anche all’estero", per non dover pagare le tasse.