"Ciclabile buia e senza segnaletica Questo tratto è troppo pericoloso"

"Un tratto della ciclabile a lato della strada provinciale Galliera, nei pressi della rotonda dell’hotel Olimpic a Castel Maggiore, è completamente al buio e segnaletica verticale da completare". È quanto, anche a nome di altri concittadini, segnala Luciano Giuffrida, residente nella zona, evidenziando "una problematicità per pedoni e ciclisti, ben nota ma su cui non si interviene".

Gli fanno eco il consigliere metropolitano Diego Baccilieri ed il referente locale di Fratelli d’Italia Umberto Negri che - unitamente al consigliere comunale Maurizio Iannaccone - chiedono "attenzione da parte del Comune per l’ultimazione dei lavori, che hanno avuto notevoli ritardi, ed il miglioramento delle attuali condizioni di visibilità ai fini della sicurezza, visto che un mese fa è avvenuto un incidente parecchio serio".

A rispondere è direttamente l’amministrazione comunale per voce di Luca De Paoli, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici: "Il tratto di ciclabile di cui si parla è stato inaugurato nel dicembre scorso e completa un tratto della Bicipolitana 6 lungo via Galliera tra Primo Maggio e il centro di Castel Maggiore, fuori dal centro abitato: sono stati effettuati lavori per oltre 160.000 euro di completamento del percorso a cura del Comune e della Città Metropolitana, con un contributo della Regione di oltre 76mila euro. Si tratta di una ciclabile che corre in sede protetta, con un cordolo rialzato che la separa dalla sede stradale. Sono stati installati due punti luce nel tratto più buio grazie ad un accordo con i frontisti, mentre la gran parte si snoda lungo attività commerciali e ricettive e termina sulla rotatoria Oro Pilla che è completamente illuminata dalla pubblica illuminazione, per cui non si può considerare completamente al buio".

De Paoli aggiunge: "Stiamo inoltre predisponendo l’illuminazione in prossimità della fermata dell’autobus e del relativo attraversamento pedonale, così come già fatto per gli attraversamenti nel capoluogo. Non comprendiamo cosa si intenda per segnaletica verticale incompleta, visto che non ci risultano problemi o segnalazioni. La bicipolitana fuori dai centri abitati, da Castel Maggiore a Galliera, è pressoché sempre priva di illuminazione pubblica, in quanto si sviluppa in sede protetta con cordolo rialzato a separazione dalla sede stradale".

Zoe Pederzini