Co-housing in via Fioravanti, FdI: "Ritardi e costi lievitati"

L’immobile di via Fioravanti diventa un caso. Mentre il Comune annuncia come metterà a disposizione della nuova Fondazione anche il co-housing all’ex Xm24, Fratelli d’Italia punta il dito e segnala pesanti ritardi nel progetto. Da Acer, intanto, sottolineano come l’intervento è arrivato a costare circa 5 milioni di euro (il primo stralcio per la demolizione del vecchio immobile e la messa in sicurezza è costato oltre 280mila euro) e sarà completato entro febbraio.

Il co-housing, e la relativa sezione Ers, sarà gestita direttamente dal Comune, mentre l’unico alloggio Erp presente nel fabbricato in costruzione è destinato a una mobilità d’ufficio per un nucleo individuato dall’amministrazione. Alla fine dovrebbero essere 13 le unità immobiliari nel progetto di co-housing, più altri spazi e alloggi.

"Era marzo 2019 quando l’allora sindaco Virginio Merola annunciava in pompa magna un grande piano sociale chiamato ‘1000 case per Bologna’ che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di circa 13 appartamenti nell’ex centro sociale occupato abusivamente Xm24 – sferzano Francesco Sassone, consigliere regionale di FdI, e Manuela Zuntini, collega in Comune –. Oggi, a distanza di 5 anni, di quel grande piano vediamo solo promesse mancate, ritardi e costi aumentati, con investimenti che sono passati da 3,5 milioni agli attuali 5. Questo conferma l’inadeguatezza delle amministrazioni di sinistra, che continuano ad affrontare il tema della scarsità di alloggi senza serietà e lungimiranza".

"La Giunta Lepore – proseguono i meloniani – continua nel suo gioco delle tre carte, riproponendo progetti fallimentari, come l’agenzia metropolitana per l’affitto che ora ritorna come ‘Fondazione Abitare’. Sono anni che la sinistra non risolve nulla per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, ma ora con la nuova Fondazione pretende persino di gestire le abitazioni dei privati. I cittadini meritano soluzioni concrete e tempestive, non piani che si trascinano e ripropongono, sotto nomi diversi, le stesse fallimentari iniziative".

Francesco Moroni