Comitato per la parità di genere: riaperti i termini del bando

Bando per la partecipazione al Comitato sulla parità di genere: riaperti i termini a Castenaso. Come si legge sul sito dell’amministrazione: "Sono stati riaperti i termini per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare al Comitato Parità di Genere rivolto ai legali rappresentanti di enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, che abbiano svolto negli ultimi 5 anni e sul territorio comunale iniziative di sensibilizzazione in materia di parità di genere e/o di contrasto alle discriminazioni di qualsiasi tipologia, a presentare istanza per la propria nomina a componenti del Comitato Parità di Genere del Comune. Gli enti richiedenti dovranno illustrare le attività e le iniziative da essi svolte mediante un’apposita relazione da presentarsi unitamente all’istanza. In alternativa, possono presentare istanza i legali rappresentanti di enti del Terzo Settore che, pur non avendo svolto iniziative nel territorio comunale nell’ambito della parità e nel contrasto alle discriminazioni negli ultimi 5 anni, siano interessati e motivati allo svolgimento e/o alla partecipazione e promozione di tali attività. In tal caso nella relazione occorrerà illustrare l’interesse e la motivazione dello stesso allo svolgimento e/o alla partecipazione e alla promozione di iniziative inerenti alla parità di genere".

Il Comitato ha la funzione di riunire i rappresentanti degli Ets operanti a Castenaso nell’ambito delle parità di genere e del contrasto alle discriminazioni, per favorire il confronto tra gli stessi e l’Amministrazione sulle iniziative da promuovere. Del Comitato faranno parte sindaco, assessore, legali rappresentanti di Enti del Terzo Settore, rappresentante del Comitato degli operatori economici. L’istanza potrà essere inoltrata con posta elettronica certificata del Comune: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it entro il 15 gennaio alle ore 12.