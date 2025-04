Con l’auto in bilico sul dirupo: disavventura per il fotografo Gotti

Ieri pomeriggio nei dintorni di Firenzuola, in Toscana, in una zona impervia non lontano dal monte Coloreta, è andato in scena un salvataggio con scene degne di un film d’azione. Poco prima delle 16 una coppia di coniugi stava percorrendo in auto via Coniale Cerreta, una strada di montagna fiancheggiata da scarpate. Per cause ancora da accertare, l’uomo alla guida, Paolo Gotti, 75 anni, un noto fotografo bolognese, ha perso il controllo e l’auto è finita fuori strada, rimanendo in bilico sul ciglio di un dirupo, sostenuta dal fusto di un albero. Sono stati attimi di terrore. La donna è riuscita a uscire dall’auto e ha allertato i soccorsi, mentre l’uomo è rimasto incastrato in auto. La zona è una delle più impervie e isolate di Firenzuola e i vigili del fuoco, capita la gravità della situazione, si sono mossi in maniera convergente da tre direttrici. Sono partite le squadre dei distaccamenti di Barberino del Mugello e di Monghidoro. Il primo a raggiungere il luogo dell’incidente è stato l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Una volta giunti sulla verticale dell’auto sospesa nel vuoto, i pompieri si sono calati usando il verricello e hanno messo in sicurezza l’auto per evitare che scivolasse nel burrone. Poi hanno estratto il ferito e l’hanno consegnato al personale sanitario. In serata era già tornato a casa, ma Gotti ha vissuto un’avventura di quelle che non si dimenticano facilmente.

Nicola Di Renzone