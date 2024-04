Concorso Scappi a trazione europea. I prodotti tipici uniti in una mostra

Molta Italia, ma soprattutto tantissima Europa nella 23esima edizione del prestigioso concorso "Bartolomeo Scappi" che si appresta oggi ad abbracciare la città convergendo in piazza XX Settembre con gli stand di tutti gli istituti in gara. In questa edizione 2024 a partecipare al concorso aperto alla rete degli istituti alberghieri italiani ed europei sono otto scuole del Bel Paese e altrettante provenienti da ogni angolo del continente. Per l’Italia lo ‘schieramento’ vede il "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi, il "Vergani" di Ferrara, lo "Stringher" di Udine, lo "Spallanzani" di Castelfranco Emilia, l’"Alberini" di Lancenigo di Villorba, nel trevigiano, il "Veronelli" di Casalecchio di Reno, l’"Ugo Tognazzi" di Velletri e il "Costa Smeralda" di Arzachena. Dall’estero, invece, arriveranno studenti da Barcellona, da Rotterdam, dall’Austria, dalla Lettonia, da Malta e dalla Croazia, con una doppia partecipazione di istituti austriaci e olandesi.

Oggi l’appuntamento forse più atteso, la mostra enogastronomica "Slow Slurp" con tutti gli istituti partecipanti in piazza per raccontarsi e far assaggiare i loro prodotti tipici ai castellani. Si spera nella clemenza del tempo, ma in caso di brutto tempo è già previsto un piano B: per ogni istituto sarà pronta un’aula interna allo "Scappi" per un’inconsueta edizione indoor della mostra. In serata, poi, ecco previsto il gran finale con la cena che vedrà la premiazioni sia di "Slow Slurp" (per incoronare l’istituto che meglio si è presentato al pubblico) che del concorso dedicato questa volta agli studenti dei 16 istituti italiani ed europei in gara.