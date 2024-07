Consiglio regionale,. Gaggioli rinuncia al seggio

In Emilia-Romagna nelle fila

del Pd si liberano due posti da consigliere regionale: uno, di Marilena Pillati, eletta sindaca di San Lazzaro, l’altro di Francesca Marchetti, nuova prima cittadina a Castel San Pietro.

La prima dei non eletti (prese oltre 4.300 voti, rimanendo esclusa per soli cento consensi) sarebbe Elena Gaggioli, presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno e vicesindaca di Alto Reno.

La dem, però, ha deciso di rinunciare "per spirito di servizio". Da qui, per i prossimi mesi (si prevede che tra fine ottobre e inizio novembre si voti per il dopo Bonaccini, ndr) entrano, Raffaella Raimondi, ex vicesindaca di San Pietro in Casale, e Romano Franchi, ex sindaco di Marzabotto.

Gaggioli, perché ha deciso di non entrare in assemblea legislativa?

"La carica di vicesindaca di Alto Reno è incompatibile con quella di consigliera regionale, quindi ho preferito rinunciare. Il mandato, del resto, viste le imminenti elezioni, è molto breve, quindi non avrei

avuto la possibilità di fare attività sul territorio".

È stata una scelta difficile?

"Ci ho pensato molto se rinunciare al seggio in consiglio regionale, pensando anche ai tanti che mi votarono, ma la mia campagna elettorale venne proprio improntata sull’importanza e la centralità delle periferie, guardando alle particolarità dei singoli territori, non solo quelli della montagna, quindi la mia decisione è stata dettata da spirito di servizio. E ho scelto di restare dove posso lavorare al meglio e dove c’è più bisogno. Tra l’altro si era anche fatta polemica sul mio doppio incarico in Quartiere e ad Alto Reno che, ricordo, quest’ultimo ricopro a titolo gratuito".

Insomma, ha preferito lo spirito di servizio all’emolumento – sebbene per pochi mesi – da consigliera regionale...

"Ogni giorno mi rapporto con i commercianti preoccupati per i lavori del tram o con persone in difficoltà: faccio un lavoro che mi piace molto, perché tante persone mi danno fiducia e io la ricambio. In politica si fanno scelte che vanno oltre l’interesse economico...".

