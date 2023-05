Controlli in Fiera Multa da 7mila euro

Proseguono i controlli dei carabinieri in Fiera, per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sui contratti del personale, da parte delle ditte impegnate nell’allestimento dei padiglioni per il Cosmofarma. Proprio nell’ambito di questi servizi, i militari della stazione Navile, con i colleghi del Nil e il personale dell’ispettorato del lavoro, hanno sanzionato, con una multa da 7mila euro, il titolare di un’azienda bolognese per impiego di manodopera clandestina in nero. Tra gli operai alle dipendenze del moldavo di 36 anni è stato infatti trovato un suo connazionale di 30 anni, entrato in Italia in maniera irregolare, che lavorava senza alcun contratto. L’uomo è stato denunciato e segnalato all’ufficio immigrazione, il titolare dell’azienda ha invece ricevuto la salata multa.