Coop di Bazzano (Bologna): cliente buttata a terra e rapinata

Bazzano (Valsamoggia), 22 marzo 2023 – Un borseggio e una rapina. Una due giorni da alta tensione al supermercato Coop di Bazzano dove nello scorso fine settimana due donne sono state vittime di reati che si sono consumati rispettivamente nell’atrio dell’ingresso e sotto il portico che affaccia sulla Circonvallazione nord del capoluogo di Valsamoggia. Il primo episodio in tarda mattinata: una signora, che aveva appena passato il varco delle casse dove aveva pagato la sua spesa e composto i sacchetti con gli acquisti, è stata derubata del portafogli che conteneva documenti e circa cinquanta euro in contanti. Un furto con destrezza messo a segno da una giovane donna, forse italiana, che ha approfittato della borsa lasciata aperta dopo che il portafogli era stato riposto a termine del pagamento. "Ho sentito quella donna che mi ha urtato leggermente da dietro e poi è andata via svelta", ha raccontato dopo essere stata borseggiata alla signora che era in fila ad una cassa ed ha visto tutta la scena. L’allarme è stato dato immediatamente però la ladra aveva già avuto tutto il tempo di uscire dal supermercato e dileguarsi, forse attesa in auto da un complice. Si tratta invece di una rapina vera e...