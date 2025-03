"Cosa fare in caso di incendio". Pompieri per un giorno a scuola

Pompieri per un giorno tra i banchi di Pieve di Cento. Lo scorso 17 marzo si è tenuto un emozionante incontro tra i vigili del fuoco volontari di San Pietro in Casale e gli alunni dell’istituto comprensivo Cavicchi, scuola primaria E. De Amicis di Pieve di Cento. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sull’importanza della sicurezza e di far conoscere il servizio di soccorso tecnico-urgente del corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle procedure da seguire in caso di richiesta di intervento.

Ai piccoli alunni è stata mostrata una presentazione animata sui vigili del fuoco ed è stata simulata un’evacuazione dell’istituto scolastico, seguita da una dimostrazione di intervento da parte dei vigili del fuoco. I volontari del distaccamento di San Pietro sono arrivati alla scuola in grande stile con un’autopompa mandando in visibilio i bambini. Gli è stato mostrato il camion nella sua interezza e le strumentazioni che ne fanno parte. I bambini sono, poi, stati divisi per classe e altri due vigili del fuoco hanno spiegato, nelle aule, come funziona il lavoro del pompieri, che numero chiamare in caso di emergenza: un’educazione alle situazioni di pericolo in toto. Nella finta evacuazione un piccolo fortunato è stato portato fuori dalla scuola dai pompieri per dimostrare come avvengono i salvataggi da edifici in fiamme o pericolanti.

