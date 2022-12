Covid, tamponi agli arrivi dalla Cina Al Marconi riparte la macchina dei test

Sotto le Due Torri ci si prepara ai controlli anti Covid tenendo lo sguardo rivolto a Roma, dove Orazio Schillaci, il ministro della Salute, ha disposto, "con ordinanza, tamponi antigenici Covid19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". Che cosa accadrà nei prossimi giorni, rivedremo in aeroporto un’area dedicata ai test, un tendone all’esterno? "Noi non siamo un hub intercontinentale, dove arrivano direttamente i voli dalla Cina, e quindi non veniamo coinvolti in prima battuta – spiega Enrico Postacchini, il presidente del Marconi –, anche se può accadere che i passeggeri arrivino in seguito a una triangolazione, magari da Istanbul o da Dubai. Bisognerà anche capire che cosa si intende per persone ’in transito’. Attendiamo le indicazioni. Ma non siamo noi che dobbiamo fare i controlli, possiamo solo ottemperare a quello che viene deciso". I tamponi, infatti, vengono eseguiti dal personale sanitario, come è accaduto durante la pandemia. "Sono l’Ausl e l’Usmaf, l’Ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera, a occuparsi di questo settore – prosegue Postacchini – e quindi ad attivarsi. Noi potremmo garantire postazioni ad hoc, ma sempre dietro indicazioni del ministero della Salute e degli organi competenti, per poi...