Cultura tecnica e welfare. Ridurre le disuguaglianze nel segno di Flavia Franzoni

Cercare di superare la disuguaglianza. Da lunedì fino al 14 dicembre torna con la decima edizione il ‘Festival della Cultura Tecnica’: sono circa 260 gli appuntamenti nel territorio metropolitano, mentre superano quota 400 quelli previsti a livello regionale, per una rassegna che ospiterà convegni, seminari, laboratori, fiere, concorsi, mostre e proiezioni di film.

"Proseguiamo un percorso di valorizzazione degli obiettivi dell’agenda Onu 2030, quest’anno ci concentriamo sul decimo punto: ridurre le disuguaglianze. Per questo abbiamo deciso di intitolare il ciclo ‘Disuguaglianze: We have a dream’" spiega Daniele Ruscigno, consigliere della Città Metropolitana.

L’intero ciclo sarà dedicato a Flavia Franzoni, a cui verrà fatto un omaggio: "Una donna che ha dedicato tutta la sua vita al welfare: ci sembra il minimo un tributo", sottolinea Bruna Zani, presidente dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi.

Saranno trattati diversi aspetti, dai gap formativi ed economici a quelli digitali, al welfare, alla cultura e all’istruzione.

"Ognuno dei sette distretti ha scelto di lavorare per ridurre la disparità in uno specifico ambito, quello considerato come priorità" dichiara Zani. Il distretto pianura-ovest ha scelto di impegnarsi sulla disparità educativa: il 30 novembre a San Giovanni in Persiceto un incontro di riflessione sul tema della scuola. Sull’argomento l’assessore comunale Daniele Ara commenta: "Lavoriamo in maniera sinergica per mettere l’educazione al centro". Altri appuntamenti saranno dedicati al gender gap, come quello del 5 dicembre alla Mediateca di San Lazzaro, mentre il distretto appenninico si focalizzerà sulle opportunità di lavoro, tra tradizione e innovazione, con un incontro all’ex cartiera Lama di Reno il 28 novembre. Tutti gli eventi sono a libero accesso con iscrizione.

Lunedì a Palazzo Re Enzo si parte con la ‘Fiera delle Idee’, con gli studenti degli istituti professionali, degli enti di formazione, del sistema di istruzione e formazione professionale e delle Fondazioni ITS che coinvolgono i compagni più giovani per illustrare le molteplici applicazioni della scienza e della tecnica. Il 14 dicembre, invece, si chiude con una discussione sulle considerazioni emerse nei mesi precedenti. Info e programma completo: festivalculturatecnica.it.