Cura delle aree verdi, serve un giardiniere

Serve un giardiniere o una giardiniera a Minerbio.

La risorsa si dovrà occupare di manutenzione e cura delle aree verdi di proprietà della società mediante l’utilizzo degli appositi attrezzi e macchine agricole, prendendosene cura.

È preferibile la patente A, B e C e avere un veicolo proprio.

È preferibile un’esperienza lavorativa nella mansione e servono competenze di tipo meccanico per motore agricolo. Indispensabile il patentino per la guida di mezzi agricoli. È preferibile il diploma o la laurea in agraria. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici.

L’offerta è di un contratto a tempo determinato full-time. Ecco gli orari: 8:00-12:00 / 13:00-17:00.