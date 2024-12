Da FdI ai Cinque Stelle: "Aree ex Fico, ora serve chiarezza"

Da FdI – che annuncia esposti a Procura e Corte dei Conti – alla Lega, passando per Potere al popolo. La puntata di Report dedicata a Oscar Farinetti, smuove le forze politiche che in Emilia-Romagna e a Bologna siedono sui banchi dell’opposizione per i contenuti riguardanti il progetto ex Fico, oggi Grand Tour Italia. Ma c’è anche un pezzo di maggioranza che fa sentire la propria voce: il M5s, che invoca "trasparenza, sostenibilità e tutela del bene comune" e dà lo stop a "logiche speculative". La puntata di Report "ha riportato in primo piano il tema dell’area Fico, sollevando preoccupazioni su un possibile cambio di destinazione d’uso e ipotetiche speculazioni immobiliari", dichiarano in una nota Giulia Sarti (delegata a legalità democratica e lotta alle mafie del Comune di Bologna), Marco Croatti e Gabriele Lanzi (coordinatori regionale del M5s) e Michela Montevecchi (coordinatrice provinciale). "Come forza di maggioranza, il nostro compito è quello di vigilare affinché ogni intervento sia guidato da principi di trasparenza, rispetto delle regole e dell’ambiente", affermano i pentastellati. Che avvertono Palazzo d’Accursio: "Le decisioni future sull’area Fico dovranno rispondere agli interessi collettivi, mettendo al centro le esigenze del territorio e della comunità con il pieno coinvolgimento dei cittadini, assicurando un confronto pubblico e trasparente, rispettando il quadro normativo vigente, senza alcuna deroga a favore di logiche speculative e con un progetto sostenibile nel rispetto dell’ambiente".

Chiedono di "fare chiarezza subito" i consiglieri comunali di FdI, dopo che il senatore meloniano Marco Lisei ha annunciato un esposto alla Corte dei conti e alla Procura. Gli eletti di Fdi a Palazzo D’Accursio ricordano di aver chiesto già dal settembre 2023, senza esito, un’udienza conoscitiva con la presenza di Farinetti e del sindaco Matteo Lepore. Passando alla Lega, "quanto emerso dall‘inchiesta di Report mette in luce sistema che piega l‘interesse pubblico a quello privato –, afferma il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto –. Se fossero confermati i progetti per migliaia di case nei pressi di Fico, su cui presenteremo subito un accesso agli atti e un’interrogazione, saremmo davanti alla caduta delle grandi ipocrisie della sinistra sulla tutela dell’ambiente". Infine, da sinistra, Potere al popolo avverte che "insieme a Fico, c’è però un’altra questione, che riguarda le aree annesse sud. Un progetto che riguarda la cementificazione di una zona verde, che sta venendo portato avanti in sordina se non proprio di nascosto"

Nè il Comune né Grand Tour Italia hanno deciso di rilasciare repliche in merito alla puntata di Report andata in onda domenica sera sui Rai3.

red. cro.