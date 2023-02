Dalla gravidanza all’allattamento Ripartono i corsi per le mamme

A Budrio ripartono i corsi per le neo-mamme. Con il 2023 a Budrio sono ripartiti i corsi di accompagnamento alla nascita e di sostegno alle neo-mamme, realizzati dalle ostetriche del Consultorio Familiare Asl. Il luogo scelto è il Centro Sociale "La Magnolia" di Budrio che, per le caratteristiche della struttura, si presta perfettamente a queste attività. Da gennaio infatti le ostetriche hanno ricominciato a condurre i Corsi di Accompagnamento alla Nascita (per iscriversi basta compilare il form presenze sul sito https:www.ausl.bologna.it nella sezione Gravidanza). Si svolgono in 8 incontri e trattano argomenti come i cambiamenti in gravidanza, la gestione del dolore, il travaglio e il parto, l’allattamento, il puerperio, il rientro a casa. Dal 29 marzo dalle ore 10 alle ore 12, ripartirà anche lo Spazio Mamma, ovvero un servizio di accompagnamento e sostegno da parte delle ostetriche alle neo-mamme sui temi dell’allattamento, dell’accudimento del neonato, delle vaccinazioni e tanto altro. In questo spazio possono accedere mamme con bambini da 0 a 6 mesi, senza necessità di prenotazione.

Il progetto è sostenuto anche da Sfera che ha devoluto per questo il contributo solidale del Natale della Farmacia Comunale di Budrio. "È compito fondamentale delle istituzioni sostenere noi donne nel delicato percorso che ci porta a diventare mamme e poi nei primi mesi di vita dei nostri figli – ha dichiarato il sindaco di Budrio Debora Badiali –. Per questo mi sono interessata alla riattivazione di servizi come i corsi di gruppo pre e post-parto, insieme all’individuazione con l’Asl di una sede adeguata, più accogliente che in passato".

z. p.