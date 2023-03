Daniele Carella rieletto presidente dello Snag "Servizi per i cittadini nelle edicole del futuro"

Tutelare le edicole e aiutarle a innovarsi per venire incontro alle esigenze dei clienti, con una certezza: l’importanza del lavoro svolto dall’associazione di categoria. Ne è convinto Daniele Carella, rieletto presidente dello Snag Confcommercio Ascom Bologna per il quinquennio 2023-2027, titolare della storica edicola Carella Point di piazza di Porta San Vitale, membro di giunta Confcommercio Ascom Bologna, da sempre impegnato nel mondo associativo.

Carella sarà affiancato da Maria Luisa Vergara, dell’edicola di Piazza Aldrovandi, anche lei rieletta alla vicepresidenza della categoria, e Silvio Vannini, giornalaio di San Giovanni in Persiceto: "Ho voluto che in consiglio ci fosse un rappresentante della provincia perché è importante essere vicini a tutti soprattutto in un periodo complesso come questo per i giornalai e portare avanti le istanze di tutti – commenta Carella –. Ho sempre considerato Confcommercio Ascom Bologna la mia casa e la mia famiglia e per me è un orgoglio essere rieletto presidente della categoria. Continueremo il nostro impegno sindacale".

L’obiettivo è traghettare le edicole e i giornalai "verso il futuro che attende la categoria – conclude Carella –. Le edicole non sono più soltanto una rivendita di giornali, ma presidio sul territorio e punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Per questo dobbiamo garantire ai nostri clienti alcuni servizi, come il pagamento dei bollettini postali, sempre più centrali nella vita delle persone".