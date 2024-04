’Radio Ritmo’: show di voci e suoni

Appuntamento questa sera alle 20,30 al Teatro del Baraccano per un altro omaggio al genio di Guglielmo Marconi. Va in scena infatti ’Radio Ritmo. Voci e suoni dall’etere’, performance di voci e suoni, che vuole ricordare la celebre trasmissione radiofonica di Orson Welles che nel 1938 scatenò il panico negli ascoltatori che credettero ad un’invasione aliena nel New Jersey. La regia è di Massimo Sceusa, con l’Orchestra del Baraccano diretta da Giambattista Giocoli. Con Gabriele Bellu (violino), Alessandro Culiani (violoncello), Claudia Piga (flauto), Davide Braco (clarinetto) e Denis Zardi (pianoforte). Le voci recitanti sono affiate a Mirko Rizzotto e Sandra Cavallini. Nella performance si ritrova la straordinaria capacità coinvolgente dei suoni e delle voci, ancora non

sopraffatti dalle immagini, lasciando spazio alla fantasia e ricreando un’incredibile atmosfera.