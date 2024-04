Anteprima e incontro sull’Ungheria con ’Una spiegazione per tutto’ di Reisz

Ultimo appuntamento, lunedì 29 aprile, al Pop Up Cinema Jolly di via Marconi, per la rassegna ’Talk’ con l’anteprima alle 21 del film ’Una spiegazione per tutto’ di Gàbor Reisz. Ambientato nell’Ungheria attuale governata da Orbàn, è uno spaccato di una società polarizzata e divisa da molteplici tensioni, dove anche l’esibizione di una spilla con i colori nazionali assume un peso politico e divisivo.

La serata sarà indtrodotta da Nicola De Girolamo, presidente dell’associazione culturale italo-ungherese. Il confronto vede ospiti Marco Marcatili (Nomisma), Giuseppe Torluccio (Fondazione Yunus) e Gianfranco Pasquino (professore di Scienze politiche).