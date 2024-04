Economia bolognese in crescita: "Quest’anno aumenterà dell’1%"

L’economia bolognese in crescita, quest’anno, dell’1 per cento. Gli scenari di previsione formulati da Prometeia per l’Area metropolitana, durante il mese di aprile, stimano una crescita per l’anno in corso dell’1 per cento, analogo a quanto ipotizzato a inizio anno e leggermente superiore a quanto viene stimato a livello regionale dove la crescita prevista è dello 0,7 per cento, mentre a livello nazionale la previsione di crescita si ferma allo 0,6 per cento.

Lo scorso anno si è concluso con una crescita rivista dell’1,6 per cento, il 2024 confermerebbe dunque un andamento più contenuto. E anche per il 2025 non si andrebbe oltre un più 1,1 per cento.

La tendenza provinciale per il 2024 sarebbe caratterizzata da una crescita più contenuta di reddito e consumi (più 4,4 per cento e più 3,1 per cento rispettivamente, a fronte del più 5,4 per cento e del più 6,4 per cento osservati nel 2023), frenata dalle incertezze dell’interscambio commerciale, stimato per l’anno in corso non oltre un positivo de 2,1 per cento , che farebbe seguito al più 0,6 per cento già osservato nel 2023. Le stime dell’occupazione sembrerebbero in assestamento, limitate dalle difficoltà di incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro: con uno 0,7 per cento in più di occupati, il tasso di disoccupazione potrebbe scendere al 3,5 per cento.

La fine degli incentivi statali comporterebbe una profonda flessione nel settore delle costruzioni ( con un meno 7,1 per cento stimato per l’anno in corso, a fronte del più 12,8 di due anni fa), mentre l’attività industriale bolognese sembrerebbe ripartire dopo le incertezze dell’anno passato, con una crescita dell’1,1 stimato per il 2024. Prospettive ancora positive per un settore che sta registrando buone performance: quello dei servizi che vedono un segno positivo all’1,4 per cento , confermata invece la flessione di un importante comparto, quello agricolo che, secondo le stime di Prometeia vedrebbe l’anno in corso chiudersi con meno 2,5 per cento.