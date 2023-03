Danza alle Torri dell’acqua

Nei giorni scorsi è iniziata la residenza artistica di Giorgia Lolli presso le Torri dell’Acqua di Budrio, che fa parte del progetto del Mambo ‘Nuovo Forno Outdoor edition’. Giorgia Lolli (Reggio Emilia, 1996) è una danzatrice e autrice che vive e lavora a Reggio Emilia. Si laurea in Danza Contemporanea presso Zürich University of the Arts e si sposta in Israele, completando la formazione con Kibbutz Contemporary Dance Company. Ha una collaborazione attiva come danzatrice in Finlandia per ’How the land lies’, progetto di Bianca Hisse & Laura Cemin selezionato per Aerowaves 2023. Grazie alla collaborazione con Sophie Claire Annen e Vittoria Caneva nasce Eufemia, il suo primo progetto per la scena, selezionato per Anghiari Dance Hub 2020, Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2021 e presentato negli ultimi anni in Italia, Svizzera, Portogallo e Germania.