Dialogando con la presidente del quartiere Navile: "Per la prima volta a tu per tu con le istituzioni"

Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di intervistare la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, che avevamo invitato nella nostra classe. Appena arrivata, l’abbiamo ringraziata e abbiamo descritto brevemente la classe. La Presidente ci è sembrata subito gentile, simpatica e ben disposta a rispondere a tutte le nostre curiosità. Ci ha spiegato in modo chiaro in che cosa consiste il suo incarico, quali sono i compiti e quali gli obiettivi da raggiungere. Ci ha detto che non siamo i cittadini di domani, ma di oggi, perché possiamo fare proposte e contribuire con le nostre azioni per migliorare il nostro quartiere. Tutti i quartieri, ha aggiunto, hanno proposto l’istituzione del Consiglio di Quartiere dei ragazzi e delle ragazze, lei spera di realizzarlo il prossimo anno. Abbiamo infine presentato alcune semplici richieste: alcune erano già nei suoi obiettivi, altre farà in modo di realizzarle se la sicurezza lo permetterà (per esempio alcune porte da calcio nei giardini pubblici). Grazie a questo incontro abbiamo capito quali sono i compiti del Presidente di Quartiere e cosa vorrebbe fare per migliorare il posto in cui viviamo. A questo incontro ha partecipato anche la nostra Dirigente, prof. Rossella Capicchiano. Per la prima volta ci siamo trovati a tu per tu con le "Istituzioni" a noi più vicine.

Violante, Rebecca, Mia, Camilla, Tommaso, Igli, Xuan, Davide