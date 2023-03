Donini "Sanità, fondi straordinari Ora c’è il rischio del disavanzo"

di Donatella Barbetta C’è preoccupazione per far tornare i conti della sanità, al punto che le Regioni chiedono al Governo uno stanziamento straordinario o un piano di ammortamento decennale, con l’apertura di un tavolo di confronto. Ieri Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, ha partecipato, anche nelle vesti di di coordinatore della commissione nazionale salute, a una video conferenza con i ministri Orazio Schillaci (Salute) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) e, tra gli altri, gli assessori alla sanità di Veneto, Umbria e Campania. Assessore Donini, ci sono timori per la chiusura del bilancio? "L’Emilia-Romagna chiuderà il 2022 in pareggio, ma per il 2023 non possiamo pensare di reggere ancora con risorse straordinarie: sarebbe il quarto anno consecutivo. Noi finora abbiamo messo un miliardo per le spese non rimborsate per il Covid e un aumento di 200 milioni per le spese energetiche". Quindi per il 2023 si profilano rischi? "Certo. I nostri problemi sono condivisi da quasi tutte le Regioni. Anzi, ce ne sono alcune in difficoltà a chiudere in pareggio anche il 2022". Che cosa avete chiesto ai due ministri? "Abbiamo consegnato un documento della commissione salute, visto anche da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, in cui segnaliamo due grandi criticità che...