Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Il giro del mondo delle eccellenze

L’Emilia-Romagna e i suoi produttori, ambasciatori di cibo e cucina in Italia e nel mondo. È un calendario di appuntamenti lungo 12 mesi quello studiato per promuovere le eccellenze regionali. Prima tappa, a febbraio, è stata la Slow Wine Fair, la fiera internazionale di vini organizzata da Slow Food a Bologna. Si prosegue con Ambasciatori del Gusto a Reggio Emilia, Cibus e Good a Parma, Macfrut a Rimini, Terra Madre a Torino, Vinitaly a Verona, Tramonto Divino in varie località dell’Emilia-Romagna, Motor Valley Fest a Modena. Senza dimenticare la promozione delle 44 Dop e Igp regionali nel settore Ho.Re. Ca con il progetto ‘Nati qui, apprezzati in tutto il mondo’ in collaborazione con Marr, la partecipazione al Summer Fancy Food di New York e la candidatura avanzata per ospitare la cerimonia nazionale dei premi della Guida Michelin 2024. Eventi e appuntamenti per i quali Viale Aldo Moro ha stanziato 900mila euro per il 2024, di cui 250mila dedicati all’estero. Il programma è stato presentato oggi a Bologna dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, che ha ricordato come "dal 2020 ad oggi siano stati investiti 4,5 milioni di euro" per promuovere i prodotti Dop e Igp, i 30 vini a denominazione d’origine e le eccellenze del territorio. Il focus per far apprezzare le produzioni agroalimentari dell’Emilia-Romagna, che raggiungono i 3,5 milioni di euro, è verso Stati Uniti e il Canada, Giappone. A fare da alfieri del ‘Made in emilia-Romagna’ anche Stefano Bellei, segretario generale di UnioCamere, il direttore dell’Enoteca Regionale, Gian Luca Giovannini e Tommaso Ferrazzoli, che con la sua Universal Marketing organizza l’appuntamento newyorkese. Rappresentanti d’eccezione delle specialità della via Emilia, infine, sono Andrea Barbi e Marco Ligabue, che con musica e parole hanno saputo raccontare il paradiso enogastronomico della nostra regione.

Benedetta Dallarovere