Dozza, alfabetizzazione digitale. Video informativi in aiuto dei cittadini

Cinque video informativi per promuovere le attività di facilitazione digitale nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. I filmati, realizzati da Officina Immaginata, illustrano i vantaggi del progetto ‘Digitale Facile’. Un servizio gratuito, realizzato grazie ai fondi Pnrr, che favorisce e semplifica l’accesso dei cittadini ai servizi digitali. I temi trattati nei video vanno dal supporto in caso di attivazione di Spid e Cie alla gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Ma anche la presentazione dei corsi di formazione promossi dal progetto e l’opzione di accesso tramite facilitazione remota:

"Con questi video vogliamo informare in modo adeguato i cittadini sui servizi gratuiti offerti a tutti da Digitale Facile – sottolinea il presidente dell’Unione, Marco Panieri –. Un progetto che guarda al futuro per abbattere le barriere digitali e rendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie accessibili anche ai meno esperti".

Secondo il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, delegato per l’ente alla transizione digitale: "Nei primi sette mesi del 2024 sono stati 540 i cittadini che hanno usufruito di tali servizi – rende noto il primo cittadino –. Attualmente sono attive dieci postazioni e le attività proseguiranno per tutto il 2025 per coinvolgere oltre 4mila cittadini".

Chiaro segnale che la cittadinanza appezza questo tipo di servizio di istruzione digitale, sempre più necessario.

I presìdi fisici sono collocati nella sede imolese del Circondario in via Boccaccio e nelle biblioteche comunali di Imola, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Fontanelice e Borgo Tossignano, oltre che nel centro comunale polivalente a Toscanella di Dozza, nell’Hub Stazione di Medicina, nel municipio di Mordano e nella Casa delle Associazioni a Casalfiumanese.

Info specifiche sul servizio al numero 0542.6032.65/66 o mezzo email (digitalefacilenci@officinaimmaginata.it).