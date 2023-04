Droga Bologna, pusher tenta di sfuggire alla polizia: aveva qualcosa da nascondere

Bologna, 9 aprile 2023 – Alla vista della Volante della polizia che si stava avvicinando, ha cercato di accelerare il passo e di nascondersi per non farsi vedere da chi era in transito sulla strada. Ma l’atteggiamento sospetto non è sfuggito ai poliziotti, che hanno deciso di eseguire un controllo di iniziativa su quell’uomo nervoso. E’ successo ieri pomeriggio attorno alle 16 in via Gaudenzi, all’angolo con via dello Sterlino.

E in effetti, l’uomo, un marocchino di 40 anni con precedenti anche specifici, qualcosa da nascondere l’aveva: nello specifico, 12 piccoli involucri contenenti cocaina, per un totale di quasi sette grammi lordi di sostanza.

Dopo la perquisizione, i poliziotti hanno perciò deciso di denunciarlo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.