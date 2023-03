Due giorni sulla Linea Gotica Visite, memorie e mezzi in mostra

Echi e atmosfere della Linea Gotica con 80 rievocatori, 34 mezzi militari, un carro armato Sherman dell’esercito americano e quattro comuni dell’Appennino bolognese coinvolti. Sono alcuni dei numeri che caratterizzano la prima edizione de ’l’Ultimo Balzo’, il raduno storico che sabato 1 e domenica 2 aprile vivacizzerà le strade di Castel d’Aiano, Cereglio, Rocca di Roffeno e Tolè. Nel corso delle due giornate si potrà fare un’esperienza immersiva in quei luoghi dove si sono svolte aspre battaglie lungo la Linea Gotica. Nel corso degli anni, infatti, è stato compiuto un lavoro di recupero di memoria e di conservazione, proprio per questo sarà possibile visitare il museo di Tolè dove sarà possibile osservare da vicino i cimeli dei soldati ritrovati negli anni da appassionati di storia. Poco distante si ha la possibilità di camminare lungo la trincea e le postazioni realizzate sia dai soldati americani che da quelli tedeschi.

Un percorso che sarà accompagnato dagli organizzatori dell’evento che prevede anche momenti di ristoro sin dalla colazione, pranzi, aperitivi e cene. Tra gli appuntamenti delle due giornate a Rocca di Roffeno, domenica 2 aprile alle ore 15, ci sarà l’inaugurazione del Cippo Commemorativo 14 aprile 1945 alla presenza delle autorità civili e politiche. Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Montagna, Igor Taruffi, il consigliere regionale, Marco Mastacchi, e il presidente Territorio Turistico Bologna Modena, Mattia Santori.

"Con questa iniziativa vogliamo riportare alla memoria gli eventi di circa 80 anni fa. Eventi chiaramente tragici. Un altro aspetto che vogliamo evidenziare con l’Ultimo Balzo è la volontà di gridare mai più guerre perché le guerre portano dolore, sofferenza, morte e disperazione", ha dichiarato Daniele Fini, tra i coordinatori dell’Ultimo Balzo. Il programma di massima prevede sabato 1° aprile a Rocca di Roffeno alle 8.30 l’accoglienza dei partecipanti. A Tolè alle 11 esposizione mezzi e la possibilità di visitare il Museo della Linea Gotica. A Castel d’Aiano alle 16 esposizione dei mezzi. Domenica 2 aprile si riparte da Cereglio alle 9 con l’arrivo colonna di mezzi e esposizione degli stessi, che poi alle 11.30 di sposteranno alla Rocca di Roffeno. Alle ore 15.00 è in programma l’inaugurazione del cippo commemorativo 14 aprile 1945. In entrambe le giornate sono previste delle camminate trekking lungo la Linea Gotica. Per informazioni e iscrizioni www.lultimobalzo.it.