Ecco ’Mirandolina’, su il sipario al Manzoni

É andato in scena ieri sera al Manzoni Mirandolina, il primo dei due appuntamenti con l’opera comica in tre atti pensati come anteprima della nuova stagione del Teatro Comunale. Stagione che di fatto debutta il 28 gennaio, nella sede temporanea dell’EuropAuditorium, con l’Olandese Volante di Richard Wagner prima di approdare, per i prossimi anni, al teatro ancora in via di allestimento in Fiera a partire dalla Madama Butterfly il 19 febbraio. A legare i due spettacoli di questo gennaio, la bacchetta della direttrice Oksana Lyniv. Ma ieri sera lo spazio è stato per la briosità dell’opera del compositore ceco Bohuslav Martinů, su libretto in italiano dello stesso autore tratto da La locandiera di Carlo Goldoni. Responsabile della mise en éspace al Manzoni è il giovane regista Gianmaria Aliverta, mentre il ruolo di protagonista è affidato al soprano ucraino Olga Dyadiv. Sarà lei la Mirandolina che riesce a sedurre un cavaliere "dal cuore duro", ammaliare un marchese e un conte, tutti ospiti della locanda, pur decidendo infine di sposare l’umile cameriere suo aiutante. Si replica oggi pomeriggio alle 16.