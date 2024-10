Emil Banca e Ascom in campo: "Sono pronti 50 milioni di euro per le imprese del nostro territorio"

Pronti 50 milioni di euro per aiutare e sostenere le imprese colpite dall’alluvione. Emil Banca e Confcommercio Ascom si strigono la mano, ancora una volta, per stare vicino ai commercianti e agli imprenditori che stanno facendo i conti con l’alluvione e i conseguenti danni. Per la precisione, la banca, a seguito di un accordo con l’associazione di categoria, rende disponibili, nell’immediato, cinquanta milioni di euro di liquidità a basso costo senza spese accessorie, ottenibili con una semplice autocertificazione dei danni subiti. L’aiuto è rivolto alle imprese colpite sotto le Due Torri e in tutta l’area metropolitana.

Come è possibile ottenere i ristori? Basta una semplice autocertificazione dei danni subiti. E a poterne usufruire sono le aziende di qualsiasi settore, che potranno ottenere fino a centomila euro. "Ai tanti commercianti di Bologna e provincia che stanno combattendo contro l’alluvione diciamo che Emil Banca non li lascia soli – annuncia il presidente Gian Luca Galletti –. Abbiamo dato ampia e preventiva adesione alle eventuali moratorie che saranno decise a livello governativo e abbiamo messo a loro disposizione tutta la liquidità di cui avranno bisogno, a tassi agevolati, in tempi brevi, senza troppi adempimenti burocratici e con la possibilità di non pagare nulla per almeno 12 mesi, in modo che abbiano modo di riprendere le proprie attività nel modo migliore".

Il finanziamento, di durata massima di cinque anni su cui si potrà richiedere un pre ammortamento a tasso zero di 12 mesi, potrà coprire il 100 per cento dei danni subiti o del mancato guadagno. Un gesto di natura sociale ed economica, che riflette a pieno le anime di Emil Banca e di Confcommercio Ascom, radicate sul territorio e a esso connesse, profondamente. A dimostrazione di questo, infatti, l’interesse e l’aiuto per le imprese colpite in tutta l’area metropolitana. Infatti, "siamo vicini a tutti gli imprenditori della città, della pianura e dell’Appennino che stanno affrontando le pesantissime conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio – spiega il presidente di Confcommercio Ascom Enrico Postacchini –. Per affiancare concretamente le aziende, in questo momento di estrema difficoltà, Confcommercio Ascom si unisce a Emil Banca per mettere a disposizione delle aziende uno strumento di erogazione economica ad accesso immediato e a condizioni favorevoli".

Per avere maggiori informazioni e capire come muoversi per ottenere i finanziamenti è necessario rivolgersi alle filiali di Emil Banca di Bologna e dell’area metropolitana.