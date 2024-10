Famiglia sommersa. I tifosi della Fossa corrono in aiuto con badili e carriole

Angeli del fango con il marchio dell’aquila all’opera, l’altra mattina a Stiore di Monteveglio, dove un gruppetto di tifosi della Fortitudo è intervenuto in aiuto di una famiglia di compagni di fossa. Una iniezione di speranza per Simona Fiorini che racconta la brutta avventura: "Sabato sera un dissesto della collina convogliava acqua su casa nostra. Mio figlio e mio marito sono saliti con una scala per sistemare la cosa quando una seconda frana li ha investiti: sono stati seppelliti da terra, roccia e legname. A fatica li abbiamo tirati fuori. Feriti ma vivi. Sono all’ospedale con lesioni e fratture". Nella notte i soccorsi del 112 e dei Vigili del fuoco in un contesto drammatico. "Poi finalmente ha smesso di piovere e la speranza si è riaccesa grazie all’intervento degli ‘angeli’ amici di mio figlio e compagni ‘di fossa’ che per due giorni con badili e carriole ci hanno aiutato".

g.m.