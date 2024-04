FdI dice no alle palazzine nell’ex ArtLegno

È scontro, a San Lazzaro, sull’ex fabbrica di ArtLegno dove dovrebbero sorgere alcuni edifici residenziale. L’opposizione consiliare, nella persona del consigliere di minoranza FdI Alessandro Sangiorgi, si dice fortemente contrario a questo progetto voluto dall’amministrazione per il futuro dell’area tanto da aver votato contro il progetto nell’ultimo consiglio comunale di tre giorni fa.

"Siamo davanti a un’amministrazione che, ancora una volta, va avanti con le proprie idee senza tener conto delle osservazioni altrui - dichiara Sangiorgi -. Al Consiglio Comunale del 22 aprile scorso abbiamo votato convintamente contro al progetto di riqualificazione ex Artlegno Srl, area nei pressi nel quadrilatero via Emilia-via Croce dell’Idice, nonostante le rassicurazioni della Giunta". Il consigliere di opposizione, poi, prosegue: "Come già discusso in precedenza (la proposta è stata valutata dalla Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio che ha espresso parere favorevole il 31 maggio 2023, ndr), il progetto prevede l’insediamento di dieci palazzine in una zona a rischio idrogeologico medio-elevato, quella a fianco del torrente Idice e non rincuora certamente, come asserito dalla Giunta, la presenza di pareri favorevoli da parte degli enti preposti. Peraltro tali preoccupazioni non pervengono solo dal sottoscritto o dai cittadini, ma da parte di associazioni terze ed imparziali quali Legambiente e Wwf".

Inaccettabile, dunque, portare avanti contro tutto e tutti questa riqualificazione per la minoranza di FdI: "Anche la previsione di una strada di collegamento a tale insediamento, strada che attraverserebbe l’area boschiva lì presente, lascia forti dubbi.

Anche in questa occasione la giunta e parte della maggioranza hanno parlato di eventuali modifiche e progetto migliorabile su questo punto: ma se il progetto è migliorabile, perché è stato portato al voto? Negli ultimi mesi, sia a causa delle esondazioni dei torrenti sul nostro territorio sia a causa delle parole della Giunta in merito alla riqualificazione della piazza Bracci, si è tanto parlato di riqualificare aree avendo cura dell’ambiente. Abbiamo forti dubbi che il progetto di riqualificazione della ex ArtLegno vada in questa direzione. Come già detto, o si è sempre per l’ambiente o mai, non a fasi alterne o quando fa comodo".

Zoe Pederzini