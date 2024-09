’Figucon’ in formato Extra. Collezionisti in piazza Dalla

Per tutti gli appassionati di figurine collezionabili, ma non solo, la data da segnare è sabato 14 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Lucio Dalla, dove si terrà l’edizione extra di Figucon: la mostra-mercato e scambio di figurine più attesa d’Italia. Non solo calcio, ma tutti gli sport, cartoni animati, Harry Potter, Pokemon, fumetti, film, Magic e tutto il mondo delle figurine e card di ieri e oggi. "Un appuntamento ormai fisso nella rassegna di eventi di piazza Lucio Dalla. Il Figucon è un luogo dove, oltre alla raccolta e scambio, vengono valorizzati e portati alla luce temi fondamentali in ambito sociale tramite interventi e talk. L’evento sarà inoltre una perfetta occasione per far conoscere e visitare Bologna alle moltissime persone provenienti dall’estero per la manifestazione" dice l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi. Il Figucon Extra quest’anno è dedicato in particolare ad Amnesty International con ospiti speciali alle 11 Natali Shaheen, capitana della Nazionale Femminile di calcio della Palestina a cui è stata dedicata la figurina 177, e Katia Serra.

Come spiega Emiliano Nanni, presidente Figurine Forever e direttore artistico: "Festeggiamo i 5 anni di Figurine Solidali, un format in collaborazione con Amnesty International, Sport4Society e Associazione ‘Ponti non Muri’ che punta a raccogliere fondi e dare spazi inediti a storie da non dimenticare coinvolgendo personaggi del mondo dello sport, della musica, del cinema e del fumetto. Da settembre 2019 l’Associazione ha realizzato 278 differenti figurine. La campagna ‘Adotta Con La Figurina’ coinvolge collezionisti da tutto il mondo. Con i fondi delle donazioni, finanziamo ogni anno 22 adozioni a distanza in Italia, Argentina, Bosnia, Madagascar e Medio Oriente. Sono state raccolte quasi un milione tra figurine e card per un totale di più di 73 mila euro".

