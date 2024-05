Fino alla fine, Forza Bologna. Passione anche a quattro zampe. E le vetrine sono vestite a festa

Dal Dall’Ara alle trasferte, dal centro alla periferia, dalla sera alla mattina, sotto le Torri risuona un coro: "Fino alla fine, forza Bologna". È nelle urla degli ultras in curva, nei chiacchiericci al bar sotto i portici, nei sogni dei giovani tifosi, sulle pagine del nostro giornale. Bologna per il Bologna, una città per la squadra. Tutti per uno, tutti per Thiago. L’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom insieme con Emil Banca e la media partnership del nostro giornale non si ferma, anzi, si rinnova di giorno in giorno verso la data cerchiata in rossoblù sul calendario: quella dell’ultima giornata di campionato. Fino alla fine, appunto, alla ricerca di un sogno chiamato Champions League che lo scorso anno sembrava pura utopia, da qualche mese si è fatto sempre meno fosco e, da qualche settimana, sembra quasi lì dietro l’angolo pronto per essere afferrato dalle manone di Skorupski. Ci credono i bolognesi e ci credono al bar caffetteria Lenzi in via della Grada 15d: il titolare Andrea Mariani mostra orgoglioso la propria vetrina addobbata a festa, con sciarpe e bandiere del Bologna. L’imperativo è continuare a coltivare il sogno, e così la pausa per un caffè di prima mattina diventa l’occasione per fantasticare un po’, tra trasferte internazionali e colpi di mercato europei.

Ci crede anche Maurizio Magnani di S.T.A. Autoricambi, in via Zanardi 16F. La maglia è la più classica di tutte, quella dell’ultimo scudetto, ma dentro l’attività si scorge subito il poster di Joshua Zirkzee, in omaggio al nuovo che avanza e a una stagione a dir poco straordinaria. La passione supera i confini del campo da calcio, ma non solo: basta guardare uno degli scatti più simbolici di questi ultimi giorni, con uno speciale tifoso a quattro zampe a dir poco catturato dall’enorme stendardo rossoblù, che arriva dal gattile comunale di Calderara ‘Lo Stregatto’.

Partecipare all’iniziativa è facile e, naturalmente, c’è ancora tempo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. E, sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.